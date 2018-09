Diskwalificatie deelnemer Boer zoekt Vrouw

In de eerste aflevering van de tiende reeks van Boer zoekt Vrouw is een van de deelnemende boeren wegens ‘vals spel’ gediskwalificeerd.

Boer Remco, één van de tien boeren die dit seizoen in het programma op zoek gaan naar een partner, bleek ten tijde van de voorstelaflevering in mei al met meerdere briefschrijfsters ‘innig contact’ te hebben gehad. En dat is tegen de regels, omdat de andere vrouwen dan geen eerlijke kans zouden hebben.

De makers van het KRO-NCRV-programma hebben besloten om Remco niet verder te volgen. In een verklaring schrijft de omroep: ,,Doordat Remco al met meerdere dames contact bleek te hebben, die dat niet van elkaar wisten, en hen ook heeft gevraagd te schrijven, heeft hij in onze optiek niet fair gehandeld. Veel van de briefschrijfsters hadden hierdoor geen eerlijke kans. Remco dan wel (online) blijven volgen past dus niet bij Boer zoekt Vrouw.”

Remco heeft er spijt van. ,,Ik had dit natuurlijk nooit op deze manier moeten doen. Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen Boer zoekt Vrouw.”