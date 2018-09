Duizend picknickers op Waalbrug Nijmegen

Duizend Nijmegenaren schuiven zondag om 12.00 uur op de Waalbrug aan voor een gratis picknick. Gewoonlijk rijden er 50.000 voertuigen per dag over deze Waalbrug, maar nu is de brug van zaterdagavond tot zondagavond 23.00 uur gesloten. Vanwege de picknick, maar ook omdat Nijmegen een autoloze zondag houdt. In de gemeente zijn zondag meer straten dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Voor de picknick konden mensen zich vorige maand aanmelden. Het bleek een schot in de roos van de gemeente, want de kaartjes waren binnen een half uur weg en ook de wachtlijst zat toen vol.

De gratis lunch vormt de Nederlandse aftrap van de Europese Mobiliteitsweek, waaraan in heel Europa ruim 2500 steden meedoen. Nijmegen pakt flink uit omdat de stad dit jaar ook duurzame hoofdstad van Europa is. De week eindigt met een rally met twintig waterstofauto’s. Die starten vrijdag in Arnhem en moeten dan 24 uur rijden door Europa om tenslotte in Nijmegen te eindigen. Dat is volgens de gemeente een lastige uitdaging, aangezien er nog bijna nergens waterstofvulpunten zijn.