Weer wint de kruisspin bij de tuintelling

Ook dit jaar is de kruisspin het meest geteld in onze huizen en tuinen. Daarmee wint de kruisspin de nationale spinnentelling voor de zesde keer op rij. De grote trilspin en de gewone huisspin eindigden op plek twee en drie, meldt NatureToday.

Vorig weekend kon iedereen naar spinnen speuren en die doorgeven op de site tuintelling.nl. Dit jaar deden er 187 tellers mee, wel een stuk minder dan vorig jaar.

Van de kruisspin zijn er in totaal 1493 exemplaren in 182 tuinen geteld. De grote trilspin is op 123 adressen geteld. De nummer drie is dit jaar de gewone huisspin, die met 162 exemplaren in 81 tuinen werd gevonden. In totaal zijn 52 soorten doorgegeven.

Dit jaar was het gemiddelde aantal spinnen ongeveer 22 per teller. In 2017 en 2016 was dit getal 30 en in 2015 zelfs 40. Mogelijk dat door het droge weer meer spinnen zijn doodgegaan in de zomer, of dat ze een tijd in rust zijn gegaan en nu minder groot zijn en dus minder snel opvallen.