In haar woonplaats in Frankrijk is zangeres Anneke Grönloh overleden. Ze was 76 jaar. Volgens haar management was ze de bestverkopende zangeres in Nederland. Haar grootste hits waren Brandend Zand en Paradiso. Wereldwijd verkocht ze 30 miljoen platen.

Grönloh (geboren in 1942 in Nederlands-Indië) had ook veel succes in Duitsland. In de jaren zeventig legde ze zich vooral toe op luisterliedjes en jazz. Vaak trad ze op in Indonesië. In 2016 kreeg de zangeres twee longembolieën. Halverwege vorig jaar besloot ze te stoppen met haar carrière.

De zangeres was officier in de Orde van Oranje-Nassau.