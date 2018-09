Dokters veel vaker geïntimideerd

Artsen hebben veel vaker te maken met intimidatie door patiënten of derden. Van de dokters in loondienst heeft 60 procent er al minstens één keer mee te maken gehad. Dat meldt Medisch Contact, dat de ervaringen van artsen liet uitlichten uit de resultaten de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. De enquête betreft louter mensen in loondienst.

Uit de peiling van vorig jaar bleek nog dat 48 procent van de dokters in loondienst te maken had met intimidatie door patiënten, familie van patiënten of andere mensen van buiten de instelling. Er wordt onder meer gescholden, gepest en getreiterd. Vooral vrouwelijke dokters (65,5 procent) ondervinden dergelijk gedrag, maar ook de helft van de mannen heeft ermee te maken.

Ook de meeste verpleegkundigen (63 procent) hebben ervaring met dergelijk gedrag op de werkvloer, maar het aantal klachten van deze groep is slechts iets gestegen.