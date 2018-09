Farmaceuten werken aan gedragscode voor sector

Farmaceutische bedrijven werken aan een gedragscode die de sector transparanter moet maken. Dat zegt Aarnoud Overkamp, topman van farmaceut Takeda Nederland in een interview in de Volkskrant. Hij is tevens vice-voorzitter van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen die de code opstelt.

Volgens Overkamp realiseren farmaceutische bedrijven inmiddels dat de winsten ,,maatschappelijk uitlegbaar moeten zijn”. De gedragscode moet een ,,moreel kompas” worden voor de branche, stelt hij.

,,We moeten transparanter worden en meer oog hebben voor de betaalbaarheid van onze medicijnen.” Overkamp wijst erop dat geneesmiddelen vanwege innovaties nog duurder gaan worden. ,,Als we willen dat die revolutionaire technieken ook voor onze kleinkinderen beschikbaar zijn, dan is het noodzakelijk dat we nu samen afspraken maken.”