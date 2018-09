‘Grootste uitbraak West-Nijlkoorts ooit’

In Zuid-Europa hebben tot nu toe dit jaar 948 mensen West-Nijlkoorts gekregen, het hoogste aantal ooit. Daarvan zijn er negentig overleden, meldt Nature Today.

De uitbraak wordt volgens de natuurwebsite veroorzaakt door steekmuggen. West-Nijlkoorts komt al sinds de jaren zestig voor in Zuid-Europa. De eerste grote uitbraak was in 1996-1997 in Roemenië. Sindsdien wordt de infectieziekte jaarlijks bij enkele tientallen tot een paar honderd mensen in Europa vastgesteld.

Volgens onderzoekers van de Universiteit Wageningen is het in Nederland nog te koud voor steekmuggen om het West-Nijlvirus over te dragen. ,,Maar door de verdergaande klimaatverandering en de enorme aantallen verplaatsingen van mensen, trekvogels en goederen is het niet onwaarschijnlijk dat we in Nederland te maken krijgen met ziekten die door muggen kunnen worden overgedragen.”

Het West-Nijlkoortsseizoen begon dit jaar al half juni, zo’n twee weken eerder dan in voorgaande jaren. Waarschijnlijk door de zeer hoge temperaturen.

Het virus veroorzaakt gewoonlijk een vrij milde ziekte met griepachtige verschijnselen. In een klein aantal gevallen ontstaat een zware en soms dodelijke hersen- en hersenvliesontsteking. Vooral mensen met een verminderde weerstand lopen het risico besmet te raken.