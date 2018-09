Imagine-film opnieuw te zien

De film Imagine van John Lennon en Yoko Ono komt maandag in de bios, ook een aantal filmhuizen in Nederland. De film werd in 1971-1972 gemaakt bij de gelijknamige plaat met daarop het wereldberoemde gelijknamige nummer. De productie is technisch helemaal opgeknapt, beeldje voor beeldje. Ook het geluid is opgefrist. En dan zit er ook nog bijna een kwartier aan bonusmateriaal bij.

Volgens het blad Rolling Stone behelst het bonusmateriaal, dat niet eerder openbaar te zien was, beelden van Lennon die aan het jammen is met onder anderen George Harrison en toetsenist Nicky Hopkins.

In de film komen beroemdheden voorbij als mede-Beatle Harrison, praatprogrammapresentator Dick Cavett, kunstenaar Andy Warhol, musicus Miles Davis, producer Phil Spector en Fred Astaire, volgens velen de beste danser die de entertainmentindustrie ooit heeft gezien.

Lennon en Oko maakten de film voornamelijk in en bij hun huis in het Engelse Ascot. De productie bevat een soort huisgemaakte muziekvideo’s van alle nummers voor de Imagine-LP, plus beelden uit het dagelijkse leven van het stel.