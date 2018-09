Schoolschutter verdacht van poging doodslag

De zestienjarige jongen die schoten zou hebben gelost op een school in Roermond vrijdag, wordt verdacht van poging doodslag dan wel poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de jongen uit Koningsbosch verder van het bedreigen van meerdere personen en wapenbezit, zei een woordvoerder.

De rechter-commissaris van de rechtbank in Roermond heeft maandag het voorarrest van de jongen met veertien dagen verlengd, maakte de rechtbank Limburg bekend.

De jongen zit vast in een justitiële jeugdinrichting. Waar, wordt niet bekendgemaakt.

De leerling van de school voor bijzonder onderwijs, het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg in Roermond, kwam vrijdagochtend gewapend met een licht vuurwapen, een gasalarmpistool, twee messen en een bijl op school aan. Daar heeft hij volgens de school drie keer in de lucht geschoten. Docenten praatten op hem in waarna hij naar buiten ging. Daar werd hij overmeesterd door de politie. Niemand raakte gewond. Over het motief is nog geen duidelijkheid.

Volgens enkele ouders zou een langer durend conflict met een medeleerling te maken hebben met de schietpartij. De school ontkende zaterdag nog dat de actie van de jongen was ingegeven door eerdere pesterijen. Maar ook de politie vermoedt dat er sprake was van een ruzie tussen de verdachte en een medescholier, maakte zij vrijdag bekend. ,,De politie onderzoekt of dit inderdaad de toedracht is”, verklaarde zij toen.

Advocaat Gitte Stevens van de verdachte zei maandag desgevraagd geen toelichting te willen geven op de verdenking door het OM en de beslissing van de rechter-commissaris. Zondag al liet zij weten ,,het gepast te vinden om terughoudend te zijn in strafzaken waar kinderen bij betrokken zijn’’.