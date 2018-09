‘Verdachten omkoping Google zelf opgelicht’

De twee verdachten van omkoping van een onderhandelaar van Google voor de huur van een datacentrum in de Eemshaven beweren zelf te zijn opgelicht. Dat zei hun raadsman maandag op de eerste van vier zittingsdagen in deze strafzaak.

Google huurde een datacentrum in de Eemshaven van vastgoedbedrijf TCN van ondernemer Rudy S. (62), maar het contract liep af. Om de huur verlengd te krijgen zou Google-bestuurder Simon Tusha tussen 2008 en 2010 voor 1,7 miljoen euro zijn omgekocht.

Volgens de verdachte S. en zijn 51-jarige partner Saskia van B. is er sprake van een opzetje door de Amerikaanse Google-bestuurder met een handlanger. ,,We zijn belazerd. Laat daar geen misverstand over bestaan”, zei S. TCN betaalde een door Tusha voorgestelde tussenpersoon voor de onderhandelingen. Die handlanger sluisde dat geld weer door naar Tusha. De Amerikaan benadeelde dus zowel zijn werkgever als TCN, menen de verdachten.

De inmiddels door Google ontslagen Tusha heeft in een Amerikaanse strafzitting bekend. Hij meent in juni 2008 door S. te zijn benaderd met de vraag of hij zijn positie bij Google wilde misbruiken. Als hij de door Google te betalen huurprijs opdreef, was dat gunstig voor TCN maar ook voor hem. Die afspraak verzweeg hij voor zijn werkgever.

Het OM verdenkt S. en Van B. ook van fraude en van deelname aan een criminele organisatie, samen met Tusha en zijn vermeende handlanger. De rechtbank trekt vier dagen uit voor de zaak. Maandag wordt de eis van het OM bekend.