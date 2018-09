VVD’er Dijkhoff haalt uit naar kardinaal Eijk

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff heeft in een open brief hard uitgehaald naar kardinaal Wim Eijk. Die had hem vorige week in een interview ,,kleinzielig” genoemd en ,,een hyperindividualist”. Voor Dijkhoff reden om zich definitief uit te schrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk.

Eijk nam in het vraaggesprek aanstoot aan uitspraken die Dijkhoff dit voorjaar deed op een partijcongres. De VVD’er sprak daar met trots over de strijd die zijn partij heeft gevoerd en volgens hem ook gewonnen tegen de morele dominantie van de kerken in Nederland.

Mensen als Dijkhoff zouden er volgens Eijk voor verantwoordelijk zijn dat veel mensen zijn kerk de rug hebben toegekeerd. Maar de VVD-leider kaatst de bal terug: ,,U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk.”

Dijkhoff zegt het interview ,,met een gevoel van meewarigheid” te hebben gelezen. ,,In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht.” Hij verwijt Eijk verder ,,een betreurenswaardig gebrek aan zelfreflectie”.

Het stoort Dijkhoff ook dat Eijk mensen die niet meer in de kerk komen maar zich niet hebben uitgeschreven, lijkt te hebben afgeschreven. ,,Ook ik heb die laatste stap nooit gezet”, schrijft hij, al is dat eigenlijk vooral ,,uit weemoed”. Dat ,,irrationele verzet” is nu evenwel gebroken, aldus Dijkhoff.