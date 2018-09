10 miljoen voor talent en vernieuwing cultuur

Het kabinet stopt volgend jaar 10 miljoen euro extra in de ontwikkeling van artistiek talent en in vernieuwing aan het kunst- en cultuurfront. Dat doet het via de daarvoor bestemde fondsen. Dat er volgend jaar 50 miljoen extra voor kunst, cultuur en erfgoed zou zijn, was al bekend uit het Regeerakkoord, maar de helft daarvan moest nog worden bestemd.

Er gaat van die nog te besteden helft verder meer dan een miljoen naar muziek, want behalve de 0,75 miljoen voor het Metropole Orkest is er 0,6 miljoen voor de popmuziek. Voor ondernemerschap en verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele sector is er een kleine 4 miljoen. Een kleine 3 miljoen gaat nog naar een programma om mensen meer van cultuur te laten profiteren. En er is verder een miljoen voor een betere bereikbaarheid van bibliotheken in de regio.

Kunst, cultuur en erfgoed staan in totaal voor bijna 968 miljoen op de begroting van volgend jaar. De extra investeringen voor kunst en cultuur zijn volgend jaar nog 50 miljoen, maar vanaf 2020 jaarlijks nog eens 30 miljoen meer.

De cultuur haalde dit jaar zelfs de Troonrede. ,,Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land”, zei koning Willem-Alexander.