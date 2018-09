Advocaat Jos B.: OM heeft geen zaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen zaak tegen Jos B., de verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Dat zei zijn advocaat Gerald Roethof dinsdagavond tegen RTL Nieuws. Volgens hem heeft het OM een ,,zwakke bewijspositie”. Inhoudelijk wil hij daar niet verder op ingaan. De raadsman zegt wel dat het Openbaar Ministerie voorzichtig moet zijn met ,,DNA en de conclusies die daaraan verbonden worden”. Hij wil donderdag in de rechtbank zijn argumenten naar voren brengen.

De advocaat mag op dit moment praten met de pers omdat de beperkingen in het voorarrest van B., zijn opgeheven. Tot dusver mocht B. uitsluitend contact hebben met zijn advocaat en mocht niemand informatie over het onderzoek naar buiten brengen. Roethof heeft zich meermaals beklaagd over de beperkingen die voor zijn cliƫnt golden.

,,Justitie heeft haar best gedaan om te horen van Jos B. wat ze van Jos B. wilden horen. Alle trucjes zijn geprobeerd”, zegt Roethof. Volgens hem staat er ,,enorme druk” op justitie. ,,Ik las in het dossier dat justitie zwak bewijs heeft.”

De 55-jarige B. wordt donderdag voorgeleid. De rechter-commissaris moet dan beslissen over de verlenging van zijn voorarrest. Of B. al een verklaring of bekentenis heeft afgelegd, wil het OM niet zeggen.