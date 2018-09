Auto’s vast in parkeergarage Wormerveer

Auto’s die in de gedeeltelijk ingestorte parkeergarage in Wormerveer staan, kunnen er dinsdag nog niet uit. De Veiligheidsregio laat weten dat de parkeergarage en de supermarkt eronder de rest van de dag gesloten blijven. Eigenaren van auto’s in de parkeergarage kunnen woensdagochtend contact opnemen met de gemeente Zaanstad.

Eerder dinsdag stortte een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage in op de eerste verdieping. Hierbij zijn geen slachtoffers gevallen. Het gebouw wordt deels gestut. De gemeente voert woensdagochtend een nieuwe inspectie uit en beslist dan of autobezitters hun wagen kunnen ophalen.