Boodschappen van 100 euro 2,83 euro duurder

Door de btw-verhoging wordt een kar boodschappen van 100 euro, volgend jaar 2,83 euro duurder. Maar ook dan gaan de meeste mensen er in koopkracht op vooruit. Verder gaan huishoudens meer belasting betalen op aardgas, maar juist minder op elektriciteit.

Huishoudens hebben volgend jaar per saldo gemiddeld 500 euro meer te besteden dankzij de belastingmaatregelen van het kabinet. De inkomstenbelasting gaat voor de meeste mensen omlaag. Daar staat tegenover dat de dagelijkse boodschappen duurder worden door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Werkenden profiteren volgens staatssecretaris Menno Snel (Financiƫn) het meeste, dankzij de verlaging van het belastingtarief. Dat geldt dan voor mensen met een midden- of hoog inkomen. In de aanloop naar Prinsjesdag heeft het kabinet extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ook mensen met een laag inkomen of met een uitkering het beter krijgen.