Buitenlandse Zaken bereidt zich voor op brexit

Buitenlandse Zaken bereidt zich voor op de belangrijkste gebeurtenis voor volgend jaar, de brexit. Ook maakt het zich op voor een nieuwe relatie met Groot-Brittannië, een belangrijke partner in de EU. Nederland gaat op zoek naar versterking van de relatie met Duitsland, Frankrijk en Benelux.

De afstand tussen burger en Brussel is te groot. ,,De verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019 en de vorming van een nieuwe Commissie zijn een nieuwe kans om deze afstand te verkleinen”, aldus het ministerie.

Buitenlandse Zaken werkt verder komend jaar aan de uitbouw van zijn postennetwerk. Daarbij ligt de focus op de regio rond de EU. Hier moeten onder meer de grondoorzaken van migratie en mensenhandel worden aangepakt. Voor de extra posten in het diplomatieke netwerk is komend jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar. Uiteindelijk loopt het op naar 40 miljoen extra per jaar.

Ook wordt extra ingezet op de consulaire hulpverlening. Dan gaat het om hulp aan Nederlanders in het buitenland. Daarvoor wordt inmiddels het Loket Buitenland opgetuigd dat altijd bereikbaar is.