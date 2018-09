Coalitie hangt nog niet de vlag uit

De fractieleiders van de coalitie tonen zich tevreden met hun eerste troonrede en begroting, maar van een grootse jubelstemming was geen sprake. ,,Veel mensen zullen denken ‘eerst zien, dan geloven’, en dat is terecht”, zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in een eerste reactie.

,,Met één troonrede win je geen vertrouwen, dat doe je met resultaten”, aldus Segers. Hij erkende opnieuw dat de afschaffing van de dividendbelasting niet bepaald een populaire maatregel is, maar vergeleek het met het kopen van een cd van U2: op elk album staan wel een paar nummers die je niet leuk vindt.

Ook de andere fractieleiders waren ingetogen in hun optimisme. Hoewel het land er economisch gunstig voor staat ,,moet dat gevoel voor heel veel Nederlanders nog komen”, benadrukte CDA-voorman Sybrand Buma. ,,Het verbaast me niet dat mensen argwanend blijven over wat er uit Den Haag komt. Er zijn de afgelopen tien jaar veel moeilijke jaren geweest, na de crisis.”

Op papier staan de meeste seinen op groen, maar volgens D66-leider Alexander Pechtold is dat niet het hele verhaal. ,,Al die cijfers over de koopkracht, 96 procent die erop vooruit gaat. Als je bij die 4 procent hoort, heb je daar niks aan.”

Klaas Dijkhoff (VVD) was nog het meest positief. Hij hamerde erop dat er onder meer 5 miljard euro lastenverlichting in de begroting zit, en dat er voor 6 miljard in de publieke sector wordt geïnvesteerd. ,,Maar het is niet alleen extra geld, het is ook het uitvoeren van hervormingen, en het bereiken van een akkoord over pensioenen. Dat kan een kabinet niet alleen, daar heb je de rest van het land voor nodig.”