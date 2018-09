Defensie krijgt eerste JSF’s

Defensie werkt het komende jaar verder aan herstel. Bij de luchtmacht worden volgend jaar de eerste acht nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type F-35 (JSF, Joint Strike Fighter) afgeleverd. Ze gaan de F-16’s vervangen die sinds eind jaren zeventig dienst doen.

Het ministerie krijgt er zoals afgesproken in het regeerakkoord 1,2 miljard euro extra bij. Dat is 300 miljoen meer dan vorig jaar. Er komt voor het eerst een defensiefonds waar geld in wordt gestopt voor langetermijninvesteringen. Dit moet voor meer financiƫle stabiliteit zorgen.

Er wordt extra geld in werving en behoud van personeel gestopt. Defensie komt duizenden mensen tekort, tegelijk is de uitstroom groot. Verder gaat er geld naar ITC. Dat is niet alleen om verouderde apparatuur en software te vervangen, maar ook om de digitale dreiging beter te kunnen bestrijden.

,,We gaan investeren in onze mensen en willen het vertrouwen herstellen, want het personeel is de cruciale schakel in de vernieuwing van de krijgsmacht”, aldus minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser.