Economie: innovatie en verduurzaming centraal

Nederland zal zich op economisch vlak moeten wapenen tegen bedreigingen als de brexit en toenemend protectionisme. Daarnaast krijgen ondernemers te maken met toenemende digitalisering en krapte op de arbeidsmarkt. Versterking van de innovatieve kracht van met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) is dan ook een speerpunt voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het kabinet heeft tot en met 2021 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar om bedrijven te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Om ondernemers daarnaast te helpen zich beter te wapenen tegen internetcriminelen, trekt het kabinet jaarlijks 5 miljoen euro extra uit.

Verder daalt de vennootschapsbelasting die mkb’ers betalen de komende jaren stapsgewijs van 20 procent naar 16 procent in 2021. En vanaf 2020 stelt het kabinet structureel 100 miljoen beschikbaar voor een lastenverlichting op arbeid.

Ook verduurzaming van de economie krijgt veel aandacht. Nog dit najaar komt het kabinet met een reactie op het onlangs gesloten Klimaatakkoord. Daarin hebben verscheidene sectoren op hoofdlijnen afgesproken hoe de uitstoot van CO2 de komende jaren moet worden teruggedrongen.

Bij de energieproductie zijn al stappen gezet. De komende twaalf jaar worden stapsgewijs alle kolencentrales gesloten of geschikt gemaakt voor andere brandstoffen. En om het risico op aardbevingen in Groningen te verminderen wordt de gaskraan daar in datzelfde tijdsbestek geleidelijk helemaal dichtgedraaid.