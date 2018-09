Edelherten Oostvaardersplassen afgeschoten

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland hebben Staatsbosbeheer dinsdag opdracht gegeven om zeker duizend edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. Er mogen 490 herten in leven blijven. Het afschot begint eind oktober, als de bronstperiode van de edelherten voorbij is.

Voor het overschot aan konikpaarden is elders plaats, aldus GS. Komende winter worden paarden in een nog te bouwen vangkraal ondergebracht en zo nodig bijgevoerd. In het voorjaar verhuizen de dieren. De Heckrunderen in het natuurgebied blijven ongemoeid.