In Veenendaal zijn elf mensen aangehouden voor onder andere het verstoren van de openbare orde. In het centrum van de stad was het onrustig. Volgens een woordvoerster van de politie gaat het om een groep jonge mensen.

In Veenendaal werd maandag het jaarlijkse Lampegietersavond gehouden. Kinderen gaan dan verkleed de straat op en lopen een lampionnenoptocht.