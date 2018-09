Extra geld voor cyberveiligheid

Nederland trekt extra geld uit voor cyberveiligheid. Dat heeft de regering dinsdag bekendgemaakt op Prinsjesdag. Digitale veiligheid is nodig om ,,de digitale infrastructuur van ons land te beveiligen”, aldus koning Willem-Alexander in de Troonrede.

Het kabinet trekt dit jaar eenmalig 30 miljoen euro uit voor de aanpak van cybercrime. Vanaf volgend jaar is daar jaarlijks 10 miljoen euro voor beschikbaar. Dat komt bovenop de 95 miljoen euro per jaar die al in het regeerakkoord staat. Dat geld is bedoeld voor de zogeheten Nederlandse Cyber Security Agenda.