‘Garage stortte in door bezwijken stalen balk’

De parkeergarage in Wormerveer is ingestort omdat een stalen ligger onder de betonvloer is bezweken. Dat komt naar voren uit de eerste bevindingen, stelt de gemeente. Zo’n ligger is een soort van stalen steunbalk. In de parkeergarage is niet hetzelfde type betonvloer toegepast dat was gebruikt in de Eindhovense parkeergarage die vorig jaar instortte.

De gemeente kondigt een grondig onderzoek aan naar hoe het kon gebeuren dat de tweede verdieping dinsdag rond het middaguur op de eerste verdieping kon belanden. Ook een supermarkt eronder werd getroffen. Er raakte niemand gewond maar het was lang onduidelijk of er slachtoffers waren en of er nog mensen in de garage waren. Nadat deskundigen hadden beoordeeld dat het ingestorte deel veilig was om te onderzoeken, kwamen vier hondengeleiders in actie.

Momenteel wordt de constructie van de parkeergarage weer veilig gemaakt zodat de garage op termijn weer open kan. Auto’s die nog binnen staan kunnen er in ieder geval dinsdag nog niet uit. Volgens de veiligheidsregio blijven garage en supermarkt de rest van de dag gesloten. Eigenaren van auto’s in de parkeergarage kunnen woensdagochtend contact opnemen met de gemeente Zaanstad.