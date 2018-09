GL geeft op: rechter toetst niet aan grondwet

De rechter krijgt voorlopig niet de mogelijkheid om te beoordelen of wetten wel stroken met de grondwet. GroenLinks laat dat plan, dat al eens door Eerste en Tweede Kamer was aangenomen, varen. Het voorstel moet nog een tweede keer door beide Kamers en maakt dan geen kans, denkt de partij.

De grondwet verbiedt rechters om wetten te toetsen aan diezelfde grondwet. Anders zou de rechter besluiten van het parlement, dat wél door het volk is gekozen, kunnen terugdraaien, en dat leek de opstellers maar niets.

Maar de grondwet is nu eenmaal een hogere wet, vindt GroenLinks. De partij wijst erop dat de rechter in tal van andere landen wel aan de grondwet kan toetsen. GroenLinks probeert al vijftien jaar de grondwet te wijzigen om dat ook in Nederland mogelijk te maken en boekte aanvankelijk succes. Maar om de grondwetswijziging naar de eindstreep te brengen heeft die in de tweede ronde de zegen van een tweederdemeerderheid in beide Kamers nodig, en dat is onhaalbaar.