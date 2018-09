Harbers belooft asielprocedure te bekorten

Het kabinet gaat de asielprocedure op de schop nemen, zodat die korter wordt. Het moet voor een asielzoeker sneller duidelijk zijn of hij kans maakt om in Nederland te mogen blijven, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid op Prinsjesdag.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hoeft vanaf eind volgend jaar niet meer in gesprek te gaan met een asielzoeker als die overduidelijk geen kans maakt en het toch weer probeert, meldt staatssecretaris Mark Harbers (Vreemdelingenbeleid). Ook moeten alle bij de asielprocedure betrokken instanties beter met elkaar samenwerken. Harbers ziet ze zelfs graag bij elkaar intrekken, zoals in Ter Apel al is gebeurd.

De klachten over eindeloos durende asielprocedures klinken weer volop, nu die door de ternauwernood afgeblazen uitzetting van Lili en Howick weer onder het vergrootglas liggen.