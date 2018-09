Infrastructuur probeert groei op te vangen

Door de economische groei neemt de drukte op wegen en spoor toe. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat probeert deze groei volgend jaar op te vangen. Ook neemt het departement dan belangrijke beslissingen over de luchtvaart.

In het regeerakkoord kreeg het ministerie er eenmalig 2 miljard euro bij en jaarlijks 100 miljoen extra. Volgend jaar is voor beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur in totaal 7 miljard beschikbaar.

Dat wordt gebruikt voor onder meer nieuwe wegen zoals de A16 bij Rotterdam. Om files aan te pakken trekt het ministerie nog eens 60 miljoen uit. Dat is bedoeld voor maatregelen om wegen na een ongeval of pech sneller vrij te maken.

Op het spoor wordt er gewerkt om op de drukste trajecten elke 10 minuten een trein te laten rijden. Om dit mogelijk te maken wordt het spoor bij Geldermalsen volgend jaar aangepakt.

Het ministerie komt volgend jaar met de Luchtvaartnota 2020-2050. Daarin valt een besluit over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Er wordt verder gewerkt aan de openstelling van Lelystad Airport. Naast veiligheid zal duurzaamheid een belangrijke plek krijgen in de nota.

Om wegwerpplastic terug te dringen zal het ministerie volgend jaar met het bedrijfsleven een ,,plastic pact” sluiten.