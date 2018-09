Juridisch advies over hulp Syrië naar Kamer

De Tweede Kamer krijgt de volkenrechtelijke adviezen te lezen die het kabinet heeft ingewonnen voor het besloot Syrische rebellen te steunen. Het CDA had daarom gevraagd, zodat de Kamer kan beoordelen of die in de wind zijn geslagen.

Over de hulp aan opstandelingen in Syrië zijn vragen gerezen door onthullingen van Trouw en Nieuwsuur. Nederland zou een groep hebben gesteund die door justitie is aangemerkt als een terroristische organisatie. Ook groepen die samenwerkten met extremisten of zelf mensenrechten schonden, kregen auto’s, uniformen en andere goederen van Nederland.