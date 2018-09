Landbouw: positie van boeren wordt versterkt

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet komend jaar in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. Om specifiek jonge boeren te helpen investeren in innovatie, trekt het kabinet 75 miljoen euro uit.

De landbouw is belangrijk voor de verduurzaming van de economie. Minister Carola Schouten wil toewerken naar een ,,kringlooplandbouw” waarin de voedselproductie gepaard gaat met veel minder verspilling, vervuiling en CO2-uitstoot. Maar boeren kunnen volgens haar alleen investeren in de vernieuwing die daarvoor nodig is, als zij een eerlijke prijs kunnen krijgen voor hun producten.

Schouten wil verder de leefomgeving verbeteren in gebieden met veel veebedrijven. Daarom wordt 120 miljoen euro uitgetrokken om varkenshouders die willen stoppen te ondersteunen. Om verbeteringen en innovaties in die sector te stimuleren is nog eens 60 miljoen euro beschikbaar.

Daarnaast komt er meer aandacht voor de balans tussen landbouw en natuur. Het ministerie komt met maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan, de bodem gezond te houden en de biodiversiteit te verbeteren. In totaal is 275 miljoen euro gereserveerd voor natuur en waterkwaliteit.