LTO blij met waardering voor boer en tuinder

Landbouwbranchevereniging LTO Nederland is blij met de waardering voor boeren en tuinders die in de Troonrede en de Miljoenennota naar voren kwam. Tegelijkertijd had LTO wel wat ,,scherpere en concretere” maatregelen willen zien in de kabinetsplannen.

,,We zijn best enthousiast over de landbouwvisie van het kabinet”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon. Volgens hem heeft het kabinet de goede toon en de goede koers te pakken. Een fonds met 75 miljoen euro voor jonge boeren is dan ook ,,een goed signaal” volgens de branchevereniging.

Wel wil LTO ook financiële toezeggingen voor onder meer plantgezondheid, meer hulp van de overheid om werkzoekenden aan een baan in de sector te krijgen en een versterking van de positie van boeren en tuinders in de productieketen.