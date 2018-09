Metropole Orkest krijgt miljoen subsidie erbij

Het is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Hilversum gelukt het budget van het Metropole Orkest te verruimen. De twee hebben voor volgend jaar een aanvullende subsidie van 1 miljoen euro gereserveerd voor het befaamde orkest. Het ministerie neemt 750.000 euro voor zijn rekening, de gemeente de rest.

In eerdere kabinetsperiodes werd de subsidie van het orkest zo verlaagd dat het Metropole – dat overal ter wereld met de groten der aarden speelt – onder grote druk kwam te staan. De ongeveer vijftig musici moesten parttime gaan werken. In mei dit jaar stuurde het orkest een brandbrief naar de gemeente én naar Cultuur-minister Ingrid van Engelshoven.

De bewindsvrouw is verheugd. ,,Cultuur mag er weer zijn. Wat ik knap vind van het Metropole Orkest is dat zij met het spelen van nieuwe genres een ander publiek weten te bereiken. Met dit extra geld kan het orkest zijn toppositie in binnen- en buitenland vasthouden, zodat nog meer mensen kunnen zien hoe mooi cultuur is.”

Directeur Jan Geert Vierkant van het orkest: ,,Het Metropole heeft in de afgelopen jaren bijzonder indrukwekkende prestaties geleverd zoals de winst van een Grammy, de ontwikkeling van de lesmethode Metropole op School (inmiddels voor meer dan 120.000 leerlingen) en een Edison Oeuvre Award. Deze subsidie geeft ons de kans om op deze successen voort te bouwen. Ik zet mij volledig in om deze uitdagingen aan te gaan.”

Het orkest heeft zijn wortels in het Hilversumse medialandschap en werkt vanuit het Muziekcentrum van de Omroep. Volgens de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger gaat het Metropole in ruil voor de gemeentelijke bijdrage een grotere lokale rol spelen, met onder meer educatie, gratis lunchconcerten, workshops en openbaar toegankelijke repetities. ,,Voor de langere termijn – dus na 2020 – werken we in regionaal verband aan het behouden van de subsidie.”

Ook in 2015 hing het voortbestaan van het Metropole, opgericht in 1945, aan een zijden draad. Er kwam ook toen toch extra subsidie.