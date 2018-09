Miljarden extra naar de zorg

Nederland geeft volgend jaar opnieuw meer geld uit aan de zorg. De totale zorgrekening stijgt met 5 miljard euro, naar 71 miljard euro, maakt het ministerie van Volksgezondheid op Prinsjesdag bekend.

Met het extra geld worden onder meer nieuwe behandelingen in het basispakket betaald. Grofweg een miljard gaat volgend jaar naar de ouderenzorg, waaronder 600 miljoen euro voor verpleeghuizen. De extra uitgaven voor de ouderenzorg lopen de komende jaren sowieso op, tot 3 miljard euro per jaar vanaf 2021.

Over de verpleeghuizen was dit jaar en vorig jaar veel te doen. Na onder meer een campagne van Hugo Borst en Carin Gaemers werd uiteindelijk besloten de komende jaren 2,1 miljard in de verpleeghuizen te investeren. Dat geld is nodig om een nieuwe set kwaliteitseisen te realiseren.

De zorgpremie stijgt met ongeveer een tientje per maand. Daar staat voor de lage inkomens wel een hogere zorgtoeslag tegenover. Ook blijft het eigen risico de komende jaren gelijk, op 385 euro.