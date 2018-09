Miljoenentegenvaller hoger onderwijs in 2019

Het hoger onderwijs in Nederland moet het volgend jaar met minder geld stellen dan verwacht. Om een tegenvaller elders op de begroting van het ministerie van Onderwijs op te vangen wordt de bijdrage van het Rijk, de zogenoemde ‘lumpsum’, met 19,5 miljoen euro verlaagd.

In 2018 zijn meer Nederlanders gaan studeren. ,,Dat is op zich een positieve ontwikkeling”, stelt het ministerie, maar in financiĆ«le zin betekent het een tegenvaller volgend jaar van 212 miljoen euro, omdat onderwijsinstellingen ook per student een bedrag krijgen.

Het grootste deel van de tegenvaller wordt weggepoetst met behulp van meevallers en doordat er minder geld gaat naar subsidies en beleidsonderzoek.

De korting op de lumpsum bedraagt 19,5 miljoen euro, op een totaal budget voor het hoger onderwijs van 8,2 miljard euro.