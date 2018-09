‘Mooie woorden in troonrede, maar geen actie’

De oppositie is negatief over de troonrede. Volgens de linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP staan de DEN HAAG (ANP) – De oppositie is negatief over de troonrede. Volgens de linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP staan de mooie woorden in schril contrast met het gebrek aan actie van het kabinet om de crisis in de publieke sector aan te pakken, zoals GroenLinks-leider Jesse Klaver het formuleert. Ook SP-leider Lilian Marijnissen en haar PvdA-collega Lodewijk Asscher hekelen de ,,mooie beloftes” in de troonrede. PVV, 50PLUS en FVD uiten eveneens scherpe kritiek.

,,De koning bevestigt dat het kabinet de dividendbelasting afschaft en de winstbelasting voor grote bedrijven verlaagt. Dat zijn verkeerde keuzes. Dat geld moet naar het bestrijden van werkdruk in de publieke sector: naar leraren, naar de zorg, naar de politie”, zegt Klaver. Het is volgens hem tijd dat het kabinet meer gaat luisteren naar ,,de mensen in de kantine” en minder naar de ,,boardrooms”.

Volgens Marijnissen vliegen ,,de mooie beloftes ons om de oren, maar vooralsnog hebben mensen vooral de zekerheid dat de zorgpremie stijgt, de energierekening hoger wordt en de boodschappen meer gaan kosten. Tegelijk krijgen de grote bedrijven miljarden cadeau. Het kabinet zou er goed aan doen om te stoppen ,,met deze misplaatste jubelpolitiek”.

Asscher constateert dat ,,de gewone mensen” in tegenstelling tot wat in de troonrede wordt beweerd weinig heil hebben te verwachten van het beleid van Rutte III. Ook Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren laakt de troonrede. Het kabinetsbeleid is volgens haar een ,,niets-voor-elkaar-show”.

Geert Wilders van de grootste oppositiepartij PVV vindt de boodschap van het kabinet ,,een verschrikkelijk verhaal”. De extra koopkracht die wordt toegezegd, komt volgens hem neer op ,,een eurootje per dag”. Wilders stelt voor van het overschot op de overheidsbegroting van 8 miljard euro 6 miljard te gebruiken om onder meer de btw-verhoging niet te laten doorgaan en de stijging van de ziektekostenpremie te schrappen.

Volgens FVD-leider Thierry Baudet klinkt in de troonrede ,,het klassieke linkse verhaal” van Rutte III door. ,,Pro- EU en niet praten over integratie”. Partijleider Henk Krol van 50PLUS toont zich sceptisch. ,,Eerst zien en dan geloven”, zegt hij over de hogere koopkracht die het kabinet ouderen toezegt. Volgens hem heeft het kabinet de koning ,,leugens” laten vertellen over de pensioenen.

Volgens de SGP ontbreekt de balans tussen verdienen en inleveren. ,,Het is mooi dat we in deze tijden van voorspoed veel geld met elkaar weten te verdienen, maar ik vind het dan onlogisch dat we naar verhouding meer belasting en premies moeten afdragen”, aldus fractieleider Kees van der Staaij. De SGP, vaak beschouwt als een soort gedoogpartij, plaatst vraagtekens bij de afschaffing van de dividendbelasting. ,,Liever zien wij die 2 miljard euro ten goede komen aan gezinnen en aan kleinere ondernemers.”

DENK spreekt bij monde van Farik Azarkan van een positief verhaal, al moet volgens hem nog blijken of het kabinet het waar kan maken.