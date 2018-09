Het kabinet presenteert op Prinsjesdag ,,een begroting die Nederland sterker, veiliger en welvarender maakt” en die het land ,,voorbereidt op de toekomst”. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd bij het aanbieden van de Miljoenennota in de Tweede Kamer.

Het gaat volgens Hoekstra ,,in heel veel opzichten goed” met Nederland. Zo verwacht het kabinet voor het vierde jaar op rij een begrotingsoverschot. ,,Dat is in zestig jaar niet meer voorgekomen”, benadrukte de minister. De economie blijft daarnaast stevig groeien en de werkloosheid daalt naar het laagste niveau in vijftien jaar.

Bijna iedereen in Nederland gaat volgend jaar ook in de portemonnee merken dat het beter gaat. Gemiddeld gaan huishoudens er 1,5 procent op vooruit. Ook ziet het kabinet ruimte om extra te investeren in onder meer onderwijs, infrastructuur, veiligheid en defensie.