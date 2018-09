Nederlandse ambassadeur ontboden in Rusland

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft diplomatieke vertegenwoordigers van Nederland en Zwitserland op het matje geroepen. Dat hangt samen met beschuldigingen over Russische spionage, bericht persbureau Sputnik.

Justitie in Zwitserland maakten eerder bekend twee Russen te willen vervolgen voor het uitvoeren van „een cyberaanval” op het wereldantidopingbureau WADA in Lausanne. Het Openbaar Ministerie in Bern meldde maandag dat de twee mannen die worden verdacht van de cyberaanval op het WADA dezelfden zijn die enkele maanden geleden een diefstal in een laboratorium in Spiez zouden willen plegen.

Vorige week meldde NRC dat de Russen werden opgepakt voordat ze konden inbreken in het laboratorium. Zij zouden in Den Haag zijn ontmaskerd, terwijl ze op weg zouden zijn geweest naar Spiez. Het laboratorium daar doet onder meer onderzoek naar de moordpoging op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury.