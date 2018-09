Onduidelijkheid over slachtoffers Wormerveer

Het is een uur na de instorting van een deel van de parkeergarage in Wormerveer nog steeds onduidelijk of erslachtoffers zijn gevallen. Voor zover de Veiligheidsregio kan overzien is de supermarkt onder de parkeergarage niet getroffen en zijn alle mensen ongedeerd uit de supermarkt.

De hulpdiensten in Wormerveer kunnen het ingestorte deel van een parkeergarage boven een supermarkt nog niet betreden. Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage is terechtgekomen op de eerste verdieping. ,,Het is nog niet veilig. We kunnen er vanwege instortingsgevaar nog niet in”, laat de woordvoerder weten.