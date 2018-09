Pechtold: Buma moet niet somberen over klimaat

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat Sybrand Buma van coalitiepartner CDA veel te somber is over de aanpak van de klimaatproblemen. Al langer waarschuwt de christendemocraat dat het land uit elkaar dreigt te groeien door het klimaatbeleid.

In de NRC zegt Buma dinsdag dat bij de Fortuyn-revolte immigratie mensen uit elkaar dreef en dat dat nu kan gebeuren met klimaatbeleid. „Het kan net zo’n clash worden, als we nu niet bijsturen.” Mensen met een beperkt inkomen zullen in opstand komen als zij de rekening van het klimaatbeleid moeten betalen, waarschuwt Buma.

,,Wat een pessimisme van Sybrand Buma op zo’n feestelijke dag als Prinsjesdag”, reageert Pechtold op Facebook. ,,Ik zou tegen Buma willen zeggen: radicale verduurzaming is een morele plicht.”