‘Rechter moet verblijfsstatus wel meewegen’

Het is juist wenselijk dat rechters rekening houden met alle omstandigheden van een verdachte bij het opleggen van een straf, dus ook met de omstandigheid dat diens verblijfsrecht mogelijk in gevaar komt. ,,Een rechter levert maatwerk en moet alles per geval goed bekijken en een afweging maken, in alle onafhankelijkheid. Dat benadrukt advocaat Ferdinand Verweij, die is gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingenrecht.

Hij reageert daarmee op een recente verkrachtingszaak waarbij een rechter in Amsterdam een vluchteling een straf van 20 maanden oplegde en niet 24 maanden die waren geëist. Twee jaar is in de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) een ondergrens van strafeisen bij verkrachting, maar dat ligt niet echt vast. De rechter legde een lagere straf op, omdat hij niet wilde dat de verblijfsvergunning van de verdachte, die de verkrachting ontkent, in gevaar kwam. Verweij kent het dossier niet en wil alleen in algemene zin erop ingaan.

Volgens Verweij komt het veel vaker voor dat rechters bij de straf rekening houden met de gevolgen voor het verblijfsrecht. ,,Wij vragen daar als advocaten ook altijd om in het belang van onze cliënt.” De raadsman vindt het een goede zaak dat een rechter de verblijfstitel meeweegt in het hele pakket aan persoonlijke omstandigheden. ,,Ik pleit voor genuanceerdheid.”

Het komt volgens Verweij ook voor dat rechters geen boodschap hebben aan een verblijfstitel en juist tot een hogere straf komen. ,,Geen twee zaken zijn hetzelfde, dus de uitkomst verschilt altijd. Dát is juist het werk van de rechter. Die ruimte moet je een rechter niet ontnemen”, zegt Verweij.

Hij is fel tegen bemoeienis hiermee, zeker als die vanuit de politiek komt. Hij ergert zich ,,groen en geel” aan Kamerleden die van alles roepen op basis van één zaak.

Advocaat Richard Korver die namens het slachtoffer optreedt, vindt juist niet dat een rechter rekening moet houden met een verblijfsvergunning bij het vaststellen van een straf. Hij heeft het niet eerder meegemaakt dat een rechter hier rekening mee houdt bij een verkrachtingszaak.

Het OM is niet in hoger beroep gegaan, omdat het niet denkt dat er een hogere straf uitrolt. De verdachte ging wel in hoger beroep.