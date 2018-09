Segers wil 25 miljoen voor kwetsbare jongeren

De ChristenUnie wil dat er 25 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor kwetsbare jongeren en kinderen. Fractieleider Gert-Jan Segers gaat ervan uit dit te kunnen regelen bij de algemene politieke beschouwingen deze week. Dan worden de plannen van het kabinet voor volgend jaar besproken.

Het grootste deel (17 miljoen) is bedoeld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs aan werk te helpen. Verder gaat 4 miljoen naar kinderen die in armoede leven. Ten slotte krijgen vrijwilligersorganisaties in de schulddienstverlening zoals SchuldHulpMaatje 4 miljoen extra subsidie.

Volgens Segers blijkt uit de begroting van 2019 dat alle inkomensgroepen erop vooruitgaan. ,,Maar tegelijkertijd weet ik dat er desondanks mensen in schulden zitten, nog steeds kinderen te maken hebben met armoede en kwetsbare jongeren moeilijk aan een baan komen.” Voor die groep is volgens hem een extra inspanning nodig.