Steuntje in de rug voor eilanden Cariben

De Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen een steuntje in de rug van het kabinet Rutte III. De lasten voor werkgevers daar worden verlaagd, waardoor het minimumloon en de uitkeringen met 5 procent omhoog kunnen.

Veel inwoners van de eilanden hebben moeite om rond te komen, aldus het kabinet. De regering hamert er verder op dat voor de ontwikkeling van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ,,goed functionerend” lokaal bestuur essentieel is.

Nederland greep dit jaar in op Sint-Eustatius omdat het bestuur daar zijn taken grof verwaarloosde. Via een zogenoemde regeringscommissaris draagt Nederland de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het eiland. De regeringscommissaris en het kabinet willen volgend jaar de grootste problemen op het eiland aanpakken. De bestuurlijke ingreep dient zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig te zijn, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.