Werkgevers tevreden met Miljoenennota

Nederland staat er goed voor en er ligt ,,een dijk van een bodem onder het Rijk”. Dat zei voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW in reactie op de troonrede en de Miljoenennota.

De koning ging in de troonrede in op de investeringen voor de toekomst. ,,Dat sprak mij zeer aan, dat zeggen wij ook, je moet het land nu klaarmaken voor volgende generaties”, aldus De Boer.

De Boer liet verder weten dat hij graag al vóór Prinsjesdag een pensioenakkoord had willen sluiten met de sociale partners, maar hij gaat ervan uit dat dat nu op korte termijn gebeurt. ,,Nu is er onzekerheid voor enerzijds ouderen die niet worden geïndexeerd en jongeren die zich afvragen wat met hun inleg gebeurt. We zitten er heel dicht bij nu.”