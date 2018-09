Winkeliers niet enthousiast op Prinsjesdag

Winkeliers zien weinig goede punten in de miljoenennota voor 2019. Dat zegt brancheorganisatie INretail, die zo’n 15.000 woon-, mode-, schoenen- en sportwinkels vertegenwoordigt.

,,Haagse rekenmeesters voorspellen 1,5 procent koopkrachtgroei. Dat klinkt goed voor het consumentenvertrouwen, maar consumenten en ondernemers zien wel hun lasten toenemen”, benadrukt de organisatie. ,,Sociale premies, ziektekosten- en verzekeringspremies en energietarieven stijgen. Dat moeten winkelondernemers verwerken in hun eindprijzen, maakt het leven voor consumenten duurder en werkt inflatie verder in de hand.”

INretail voorspelt dat consumenten begin volgend jaar voorzichtig zullen zijn in hun uitgavenpatroon. ,,Kopen is emotie. De btw op eerste levensbehoeften stijgt naar 9 procent. Goed verzekerd zijn wordt fors duurder en allerlei belastingen, ook lokaal, stijgen. Dat werkt de kooplust niet in de hand.”

Het schrappen van de dividendbelasting door het kabinet vindt INretail ook nog steeds onbegrijpelijk. ,,Die miljarden hadden uitstekend besteed kunnen worden om bijvoorbeeld het dossier ‘loondoorbetaling bij ziekte’ vlot te helpen trekken.”