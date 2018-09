Aanslagdreigers politiebureau voor rechter

De twee mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen op een Rotterdams politiebureau, moeten woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

Van de twee Marokkaanse mannen zijn de namen niet bekend. De 27-jarige man noemt zich mogelijk Mouad M., de 22-jarige Ahmed B. of Salim A.

De twee zijn afgelopen juni in Rotterdam aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. Een van de verdachten stuurde in een chat een foto mee van het politiebureau Veranda in Rotterdam-zuid, dat nabij de Kuip staat.

Bij hun aanhouding zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Het nieuws had grote impact op de eenheid Rotterdam en daarbuiten. ,,Hoewel met de aanhoudingen de mogelijke dreiging is weggenomen en extra maatregelen niet nodig zijn, geeft dit ons een ongemakkelijk gevoel”, aldus de Rotterdamse politiechef Frank Paauw. Volgens korpschef Erik Akerboom past dit ,,helaas al langere tijd in het beeld van de dreiging in Nederland”.