Baudet: eindeloze keuvelsessie

Wat Thierry Baudet betreft zijn de Algemene Politieke Beschouwingen ,,een eindeloze keuvelsessie”. De leider van Forum voor Democratie was dinsdag als allerlaatste aan de beurt en stak niet onder stoelen en banken dat hij het belangrijkste jaarlijkse debat in de Tweede Kamer eigenlijk maar zinloos vindt.

,,De coalitie luistert toch niet”, zei Baudet. ,,Argumenten zijn zinloos in dit huis.” Kamerleden zijn volgens hem alleen bezig met ,,moreel vliegen afvangen” in de hoop dat hun bijdrage het journaal haalt. Ook voor de plannen van het kabinet had Baudet geen goed woord over. ,,Premier Rutte heeft de koning gisteren in de Ridderzaal sprookjes laten voorlezen.”