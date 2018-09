Buma pleit voor meer beschaving in Kamer

Sybrand Buma heeft woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen opgeroepen tot beschaving in de Tweede Kamer. De CDA-voorman had zich geërgerd aan het gescheld tussen Geert Wilders (PVV) en Tunahan Kuzu (DENK) en aan een verwijzing naar het privéleven van Alexander Pechtold (D66).

Wilders en Kuzu beten elkaar eerder op de dag toe ,,op te rotten’’. Wilders deelde daarnaast een sneer uit aan Pechtold over diens privéleven.

,,Ik vind dat er grenzen zijn overschreden’’, aldus Buma. ,,Dit wordt op scholen bekeken. Je kan wel zeggen dat wie het meeste in beeld is wint, maar volgens mij verliezen we dan allemaal.’’