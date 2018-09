ChristenUnie wil omroepbestel op de schop

Hilversum moet snel op de schop, als het aan de ChristenUnie ligt. Alles is voor de kleinste regeringspartij bespreekbaar. Dat kan ook betekenen dat er een paar omroepen sneuvelen of dat zij het met een net minder moeten doen, of minder moeten leunen op reclame-inkomsten.

De ChristenUnie wil zo voorkomen dat het kabinet steeds moet bijspringen om tekorten bij de omroepen op te vangen. Dit jaar zouden de omroepen, omdat televisiereclame opnieuw minder oplevert, ruim 60 miljoen euro moeten bezuinigen. De CU en coalitiepartners CDA en D66 zijn echter bereid zijn om voor één keer nog een flink deel van dat bedrag bij te leggen, zeggen ingewijden.

De ChristenUnie wil de contouren van een nieuw omroepbestel vóór 2020, als de omroepen opnieuw zendtijd krijgen toebedeeld, op papier. Partijleider Gert-Jan Segers wil de macht van het overkoepelende omroepbestuur, ,,een paar mensen zonder achterban”, teruggeven aan de omroepen zelf, zegt hij.

Die zouden dan wel weer een duidelijk smoel moeten hebben, zoals de EO en WNL, vindt Segers. En ,,stevig verankerd” moeten zijn in de samenleving, met een flink aantal betrokken leden. ,,De omroepen moeten niet alleen vóór iedereen, maar ook ván iedereen zijn. Daar is een democratisch en pluriform, veelkleurig, omroepbestel voor nodig.”

Segers hoopt zo ook te voorkomen dat de omroepen het mes zetten in programma’s over levensbeschouwing, onderzoeksjournalistiek, geschiedenis en cultuur als ze in geldnood zitten, zoals ze nu waarschuwen te moeten doen. Dat is aan het Binnenhof door velen opgevat als dreigement of zelfs een poging tot chantage.