Coffeeshop Delft weer open na beschieting

De coffeeshop The Game in Delft, die dit weekeinde is beschoten, blijft open. Dat heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt na overleg met de politie besloten. De burgemeester besloot zondag de coffeeshop aan de Breestraat voor 72 uur te sluiten wegens de schietpartij. Er zijn geen gewonden gevallen.

De gemeente zei dat tijdelijke sluiting nodig was in het belang van de openbare orde en veiligheid en om de politie ruimte te geven voor onderzoek. Het is dezelfde coffeeshop waar enkele maanden geleden een handgranaat voor de deur ontplofte.

,,In de afgelopen maanden heb ik een aantal malen te maken gehad met schiet- en granaatincidenten. Ook elders in Nederland vinden op dit moment dergelijke incidenten plaats. Gaandeweg ontstaat het beeld dat (tijdelijke) sluiting van een onderneming als reactie op een dergelijk incident, niet helpt”, aldus Van Bijsterveldt.