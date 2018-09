Brand verwoest restaurant en woning Poortugaal

Een restaurant in Poortugaal (Zuid-Holland) is woensdagmorgen door een felle brand verwoest. ,,Het was een houten pand, er was helaas niets aan te doen”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook een naastgelegen woning viel niet de redden, ondanks pogingen daartoe van de brandweer. Vier bewoners en een kat zijn in veiligheid gebracht.

Na ruim twee uur blussen had de brandweer het vuur ,,zo goed als onder controle”. In de wijde omgeving, onder meer in Schiedam, was een brandlucht te ruiken.

In het restaurant aan de Albrandswaardsedijk ontploften door de hitte diverse gasflessen. Ook veroorzaakte de brand veel rook. Omwonenden die last hebben van stank, kunnen het beste hun ramen en deuren gesloten houden.

In het nabijgelegen Rhoon zijn roetdeeltjes neergekomen. Bewoners kunnen die met water en zeep verwijderen, laat de veiligheidsregio weten.