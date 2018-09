Glennis Grace loepzuiver tijdens finale AGT

Glennis Grace heeft de eerste finaleshow van America’s Got Talent met vlag en wimpel doorstaan. De Amsterdamse zong het nummer Run van Snow Patrol en kreeg daarmee niet alleen het publiek, maar ook de jury overeind. Een staande ovatie van de juryleden viel haar ten deel nadat ze een loepzuivere uitvoering van het lied ten gehore had gebracht.

Simon Cowell noemde haar optreden ‘sensationeel’, Heidi Klum vond Glennis ‘foutloos’ en Mel B zei: ‘Jij kan echt zingen!’. Howie Mandel voegde daaraan toe: ,,Ik weet dat je al een grote carrière hebt in Nederland, maar dit podium geeft jou toegang tot de rest van de wereld. Ik vond het geweldig!”

In het filmpje voorafgaand aan haar performance benadrukte Glennis haar blijdschap om in de finale te mogen staan. ,,Voor mij is zingen als ademen, dus dit is echt geweldig om mee te maken. Buiten het podium ben ik vooral moeder van Anthony. Zonder zijn steun zou ik hier niet staan, hij is supertrots op me. Dit is mijn moment en ik wil winnen voor hem.”