Honderden vragen Kamer over hulp Syrië

In de Tweede Kamer leven nog heel veel vragen over de hulp aan gewapende groepen in Syrië. Kamerleden hebben bijna vierhonderd vragen over de zaak aan minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gesteld. Onlangs bleek dat de steun in handen is gekomen van groepen waarvoor die niet was bestemd.

Het kabinet gaf geen wapens, maar logistieke steun (zoals pick-uptrucks, communicatieapparatuur, uniformen) aan meer dan twintig gematigde gewapende groepen. Zij moesten aan criteria voldoen. Ze mochten bijvoorbeeld niet samenwerken met extremisten en moesten zich houden aan het humanitair oorlogsrecht.

Uit gezamenlijk onderzoek van Nieuwsuur en Trouw bleek dat de hulp bij groepen is terechtgekomen die door het Openbaar Ministerie als jihadistisch worden omschreven. Andere gesteunde groepen zouden mensenrechtenschendingen hebben gepleegd.

De Kamer praat volgende maand met Blok over Syrië. Voor die tijd moeten de 382 vragen van de Kamer zijn beantwoord. Voor het debat komt er ook nog een hoorzitting waar deskundigen de Kamerleden bijpraten over Syrië. Het hulpprogramma, dat van mei 2015 tot begin dit jaar duurde, is staatsgeheim.